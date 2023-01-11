Рыбалка в хрустальный зимний день

16:54, 11 января 2023, ПАИ

Каждый опытный рыболов вам скажет, что в мороз, в солнечный день, при высоком и растущем давлении, в полнолуние рыба клевать не будет. Но 6 января на Псковском озере окунь своим великолепным клёвом опроверг все многовековые наблюдения и приметы.

Букет из вековых примет

Прошлая рыбалка в Балсово (деревня на северном берегу Псковского озера. – Прим. авт.) вдохновила – и клевало здорово, и окушок толстенький, и даже трёхсотграммовики попадались. Ну и с местом на озере более-менее определились – вправо под 45 градусов 4,5 километра от берега, теперь время на поиски можно тратить гораздо меньше. Пока лёд не засыпало снегом или не залило дождём, ходить по всему Псковскому озеру очень даже хорошо – как по бетонированной дороге. А потому, уезжая в очень хорошем настроении с предыдущей рыбалки, со следующей поездкой решили не затягивать и посетить сии прекрасные места уже 6 января. Правда, прогноз погоды немного настораживал – уж очень крепкий мороз обещался.

Не все решились на этот выезд, но экипаж нашего рыболовного автомобиля всё равно оказался укомплектован – на предрождественскую рыбалку отправились вчетвером. Опыт подсказывал: выезжать надо пораньше и в 08:30 уже шагать по льду в правильном направлении. Мы благополучно добрались до балсовского канала, чуть опережая свой график, быстренько собрались и дружно зашагали, выбрав ориентиром два огонька, светящихся на западном берегу Псковского озера. Предположили, что эти фонари, скорее всего, в деревне Дрисливик, до неё из Балсово не менее 15 километров. Но погода была морозная (автотермометр на берегу показал минус 19 градусов), безоблачная и безветренная, а потому видимость была отличная.

Мой прогноз относительно сегодняшней рыбалки был отрицательный, товарищи молча соглашались, во всяком случае не спорили. А чего тут спорить, приметы проверенные - атмосферное давление растёт, мороз крепчает, солнце ярко светит, глухозимье то ли уже, то ли вот-вот начнётся, вдобавок ко всему именно сегодня – полнолуние. Даже при одном из вышеперечисленных условий рыба очень неохотно клюёт, её активность низкая, а тут целый букет из неблагоприятных примет. Лишь один аргумент был в нашу пользу - в ранний час, пока солнце только-только восходит, клёв окуня вполне возможен. На это мы в первую очередь и рассчитывали.

Рассветный час – самый клёвый

Шли бойко, по минутам отмеряя примерное расстояние. Поначалу мороз щипал за щёки, но вскоре от ходьбы мы разогрелись и холод вовсе не ощущался. Я даже снял куртку, чтобы не вспотеть. Пройдя уже большую часть пути, мы заспорили. Я утверждал, что прошлый раз мы были выше в озере, а потому надо довернуть влево градусов на тридцать, а товарищи настаивали, что идут правильно, показывая на впереди уже расположившихся моторизованных рыболовов. Они пошли своей дорогой, а я довернул и минут через пять встретил длинный ряд рыболовных вешек. Ну да, именно за ними мы и рыбачили позавчера. Прошёл ещё метров двести за сети. Здесь! Надел куртку, просверлил первую лунку, опустил блесну и на десятом примерно подбросе ощутил лёгкий удар и выудил… судака «стограммового размера». Ура! Мой первый зимний судак - 2023! Полюбовался секунд пять на будущую грозу Псковского озера, аккуратно отцепил блесну и, естественно, отпустил его обратно. Больше в этой лунке, как я ни старался, так ничего и не поймал и не услышал. Просверлил ещё пару пустых лунок. А в четвёртой – сразу крепкий удар, даже без игры блесной, и первый окунь на льду. И тут же второй, пятый, десятый - лифт, так мы называем клёв окуня, когда блесну только опускай-поднимай. Мне некогда было достать телефон, чтобы позвать товарищей. Но при первой же образовавшейся паузе позвонил, рассказал. А заодно, раз достал телефон, и сфотографировал красивый рассвет – багровое солнце обещало морозный день. А у товарищей ещё ни поклёвки. Минут через 15 они все собрались вокруг меня. К этому времени я уже поймал добрую кучку окуней, десятка два, не меньше, среди которых выделялись три ярких трёхсотграммовика. На часах было 10:00.

Дмитрий первый подошёл, сел почти рядом и только опустил блесну – дело пошло. Следом и у Станислава – в первой же лунке активный клёв. Лишь у Кости с первого бурения никто не откликнулся. Но на этой лунке он долго засиживаться не стал, сменил место не далее чем на десяток метров и тут же замахал руками.

Балансир в игноре

Так здесь и рыбачили до конца дня. Окунь стоял большим пятном, но на этот раз, как ни странно, «золотых» лунок не встретилось, лишь моя, с парой десятков окуней, слегка претендовала на это звание. А в остальных лунках после пяти-шести окуней клёв прекращался, приходилось часто перебуриваться. Просверлив лунку, допустим, слева метрах в пяти от предыдущей, в которой клёв закончился, и безрезультатно взмахнув удочкой раз 15-20, я тут же переходил в противоположную сторону на такое же расстояние и чаще всего окунь сразу же отзывался - начинал бить, стучать по блесне и заглатывать её почти полностью. Заметили особенность в сегодняшнем клёве окуня: в отличие от предыдущего дня полосатый отдавал явное предпочтение четырёхсантиметровой блесне «Килька» с голубым боком. В рыболовных магазинах этот цвет называют «колотый лёд» или «битое стекло». Именно такой блесной я и ловил весь день, лишь пару раз попытавшись перейти на ловлю балансиром. Но вот парадокс – в прошлую зиму именно балансир был фаворитом среди приманок, по уловистости намного превосходил блёсна. А в этом… А в этом году окуня балансир не интересует. И ладно бы только у меня, я всегда при ловле на эту приманку отставал от товарищей. Но и у Константина в этом сезоне балансир работает слабенько, и у Стаса.

Насверлились, набурились досыта. Но самое главное и наловились в радость – килограммов по 8-10 среднего и крупного окуня точно поймали. Утренний клёв, как и ожидали, был самым продуктивным. Но и в течение всего дня тоже клевало. К концу рыбалки вокруг нас собралось немало рыболовов, и никто без улова не остался.

6 января трещал мороз и много рыбы он принёс

Мороз и солнце – день чудесный. Именно про такие дни, наверное, и писал Александр Сергеевич. Вот только не знаю, был ли он за свою жизнь хоть раз на зимней рыбалке, что-то не припомню его произведений об этом. Лишь «Сказка о рыбаке и рыбке» на ум приходит. Но, во-первых, там дело не зимой было, а во-вторых - старик запрещённой снастью (по современным меркам) рыбу ловил. Да, не рыбак был Пушкин, но про морозную русскую зиму метко написал. Словно про наш сегодняшний день. И нам он запомнится надолго. Во-первых, прекрасным клёвом и ровным хорошим размером окуня. А во-вторых, в-третьих и в-четвёртых – отличной солнечной зимней погодой. Никто из нас не замёрз ни на один градус. Солнце в спину иногда даже пригревало. Воздух звенел от тишины, иногда взрываясь громким треском нарастающего льда. Лунки то и дело подмерзали тонкой корочкой льда, но черпак для очистки мы практически не доставали – его функцию выполняли окуни, то и дело шевелящиеся в лунках, когда мы их раз за разом оттуда выуживали. Красота вокруг! А вот окуням на льду, на морозном воздухе было совсем не комфортно – замерзали они очень быстро и сразу до состояния хрустальной ёлочной игрушки.

И убирать их со льда в пакеты было очень непривычно - замёрзшие иголки оттопыренных окунёвых плавников и хвостов сразу же продырявливали пакет во множественных местах. Но ничего, уж эту неприятность мы переживём.

Великолепная рыбалка выдалась. И как теперь относиться к устоявшимся приметам? Но на берегу я услышал, а на другой день прочитал на рыболовном форуме, что окунь в этот день не клевал, потому что… Ну, вы поняли, перечислялись все причины, названные мною в начале статьи. И большинство рыболовов в этот день, если верить их сообщениям, вернулись со льда Псковского озера с очень скромными уловами. Мы же возвращались очень довольные и погодой, и уловом, и дружной компанией. В Серёдке на нашем термометре показывало минус 20 градусов. Отличное место Балсово, но в следующий раз обязательно поедем в Путьково – пришло окунёвое время и на Тёплом озере.

P. S. Ещё через день, 8 января, мы, как и планировали, отправились на Тёплое озеро. Ехали в Путьково, а оказались… в Балсово, опять. Сильный ветер, метель, мороз. Мы, как снеговики, покрылись снегом, на моём буре намёрзло с десяток килограммов льда, лунки заметало снегом. А окунь, крупный толстый окунь, словно желая отомстить и заморозить нас, клевал почти без перерыва и с озера не отпускал. О суровой и одновременно чудесной рыбалке читайте в следующем выпуске рыболовной странички.