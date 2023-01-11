На 20% увеличился фонд оплаты труда бюджетников на новых территориях России

19:23, 11 января 2023, ПАИ

Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы в новых регионах РФ с 1 января 2023 года увеличен на 20 %, сообщила в среду журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом пишет ТАСС.

«С 1 января 2023 года, помимо того что вводится российский МРОТ (минимальный размер оплаты труда. — Прим. ТАСС), устанавливается 25-разрядная тарифная сетка, ещё и на 20 % увеличивается фонд оплаты труда работников бюджетной сферы. А уже с января 2024 года будет обеспечено полное соответствие тем требованиям, которые установлены в РФ указами президента по заработной плате», — сказала она после совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.