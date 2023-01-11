Четыре новых фельдшерско-акушерских пункта появились в Псковском районе

18:40, 11 января 2023, ПАИ

В Псковском районе завершено строительство четырёх новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), сообщила в своём Telegram-канале глава района Наталья Фёдорова.

Модульные пункты возвели в деревнях Торошино, Неёлово, Черёха и Соловьи в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». В ближайшее время пункты оснастят медтехникой и мебелью. Открытие ФАПов состоится после установки оборудования и проведения работ по лицензированию учреждений.

«Фельдшерско-акушерские пункты построены по типовому проекту и имеют модульную конструкцию с кабинетами приёма, смотровыми и прививочными. В каждый из них проведут интернет», — сообщила глава Псковского района.