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Общество

Трудовое воспитание в школах России могут сделать обязательным

Фото: Андрей Степанов

У российских школьников может появиться новая обязанность — заниматься общественно полезным трудом. Прописать это могут в законе «Об образовании», сообщает газета «Известия», ссылаясь на первые предложения к готовящемуся законопроекту.

Сейчас в законе говорится, что дети обязаны добросовестно осваивать образовательную программу и индивидуальный учебный план. Если новую инициативу депутатов поддержат, в каждой школе, помимо образовательного блока появится еще один — выполнение рабочей программы воспитания. В аппарате комитета ГД отметили, что под таким трудовым блоком подразумеваются, прежде всего, дежурства по классу, школе и работа на пришкольных территориях. При этом на содержание программ могут повлиять и рекомендации Минпросвещения.

Сейчас по закону привлекать школьников без их согласия «к труду, не предусмотренному образовательной программой», запрещается. Также требуется письменное согласие родителей.

«Большинство родителей выступают за трудовое воспитание в школах. Его необходимо вернуть в полном объеме, а не в усеченной форме, как это сейчас происходит в рамках уроков технологии. Возможности привлечения к общественно полезному труду в школе не хватает. Учителя должны иметь право привлекать детей к труду, даже наказывать их, например, теми же общественно-полезными работами», — рассказала председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. 

Поправки в закон планируется внести на рассмотрение Госдумы в течение весенней сессии. В этом случае есть шанс, что они будут приняты до начала нового учебного года.

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