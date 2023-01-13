Офис Зеленского: Сергей Королёв был украинским конструктором

00:36, 13 января 2023, ПАИ

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак вновь озвучил продвигаемую Киевом в последние годы идею о том, что великий советский учёный Сергей Королёв был украинским инженером, пишет РИА Новости.

По словам Ермака, некие «болотные» «всегда стремились украсть имена таких людей, как и всю историю, но ничего у них не получится». Под «болотными» глава офиса Зеленского, вероятно, имел в виду советских или российских людей.

Власти Украины уже не раз использовали имя Королёва в контексте борьбы с советским прошлым. В России такие рассуждения называли смешными, отмечая, что имя Королёва — это общее достояние стран, входивших в СССР. Под его руководством Советский Союз достиг значительных успехов в области ракетостроения и покорения космоса в 1950–60-х годах: была создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершён первый выход человека в открытый космос.

