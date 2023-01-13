С Днём печати поздравил псковских журналистов Александр Котов

09:37, 13 января 2023, ПАИ

С Днём печати от имени депутатов областного Собрания поздравил псковских журналистов председатель регионального парламента Александр Котов. Обращение размещено на сайте областного Собрания.

«Уважаемые журналисты и работники средств массовой информации! От имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём российской печати! Сегодня мы поздравляем специалистов, чья профессиональная деятельность связана с информированием людей. Информация во все времена являлась ценным ресурсом, но сейчас её роль стала определяющей – активное внедрение цифровых технологий не только изменило способ, объёмы, скорость передачи данных, но и кардинальным образом повлияло на повседневную жизнь», – сказал Александр Котов.

Он подчеркнул, что реалии сегодняшнего дня убедительно доказывают, какую общественную опасность несут провокационные, непроверенные, неполные материалы, искажающие действительность. «Возрастающая роль достоверной информации многократно увеличивает и степень ответственности работников СМИ. Уверен, большинство псковских журналистов и репортёров дорожит доверием людей и руководствуется в работе высокими профессиональными стандартами, заложенными предшественниками», – отметил Александр Котов.

Он пожелал журналистам творческих успехов, профессиональных достижений, здоровья, благополучия и успехов во всех добрых начинаниях.