Стали известны подробности смертельного ДТП в Псковском районе

11:43, 13 января 2023, ПАИ

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло в Псковском районе 12 января. Как сообщили Псковскому агентству информации в областном управлении ГИБДД УМВД РФ, столкновение произошло в 18:18 на девятом километре автодороги Псков – Кислово – Палкино.

50-летний водитель автомобиля Nissan Almera выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser под управлением 37-летнего водителя.

В результате ДТП водитель Nissan скончался на месте происшествия, водитель Toyota не пострадал. Последний был трезв, водителю другого автомобиля назначено химико-токсикологическое исследование.