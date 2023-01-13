Семь благотворительных столовых появятся в Псковской области

15:41, 13 января 2023, ПАИ

Семь благотворительных столовых, организованных при храмах Псковской епархии, появятся в Псковской области в рамках проекта «Хлеб насущный», сообщается на сайте Фонда президентских грантов.

Реализация проекта стала возможна благодаря победе в первом конкурсе Фонда президентских грантов. Столовые появится в Пскове, Острове, городе Дно, Дедовичах и при Псково-Печерском монастыре. Питание в них будут получать малоимущие граждане, а также попавшие в трудную жизненную ситуацию: пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, люди с алко- и наркозависимостью, всего не менее 355 человек.

Основной идеей проекта организации и поддержки работы семи благотворительных столовых является оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию в виде обеспечения одной из базовых жизненных потребностей - питания. Помимо этого, будут проходить консультации по разным вопросам, связанным с решением текущих проблем (медицинская помощь, социальные выплаты, вопросы трудоустройства, защиты от мошенников и др.), будут проводиться просветительские мероприятия по истории России и православной культуре, досуговые мероприятия.

Кроме получения питания в столовых, можно будет просто пообщаться друг с другом, почитать книги, поговорить со священником, отмечается в описании проекта.

«Срочная социальная помощь – обеспечение питанием, консультация по решению социальных вопросов - решает острую проблему, но если речь идет о долговременной помощи, встает вопрос, как выстроена духовная жизнь человека. В трудную минуту люди обращаются к священнику за духовным окормлением и поддержкой. Благодаря реализации проекта мы поддержим малообеспеченное население в кризисный период. Проект поможет снять социальную напряженность, даст возможность людям, оказавшимся в безвыходной ситуации, почувствовать, что они не брошены, их проблемы волнуют общество. В рамках проекта мы будем работать не только для тела, но и будем помогать людям найти свой путь, выбраться из сложных жизненных обстоятельств», — отмечают авторы иницитиативы.

Всего по итогам первого конкурса псковичи выиграли порядка 40 млн рублей. Самые крупные гранты в размере 9,8 миллиона рублей и 8,2 миллиона рублей получат Псковская епархия Русской православной церкви на реализацию проекта «Хлеб насущный» и досуговый центр «Юный техник».