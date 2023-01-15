Псковская область выполнила реализацию нацпроектов на 99,03%

12:20, 15 января 2023, ПАИ

В первом с начала года еженедельном видеообращении губернатор Псковской области Михаил Ведерников затронул тему реализации нацпроектов в 2022 году.

«Несмотря на все сложности, мы сумели выйти на высокий процент исполнения – 99,03%. Это лучший результат за всё время реализации нацпроектов в Псковской области. С учётом значительного роста финансирования в прошлом году, это очень серьёзный показатель. И очень важный, потому что он позволяет нам рассчитывать на дополнительную поддержку в этом году. Подробнее результаты нацпроектов разберём на следующей неделе, расскажу об этом отдельно», - пообещал глава региона.