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Общество

Псковская область выполнила реализацию нацпроектов на 99,03%

Такого высокого процента реализации нацпроектов в регионе ещё не было. Фото скрин видео

В первом с начала года еженедельном видеообращении губернатор Псковской области Михаил Ведерников затронул тему реализации нацпроектов в 2022 году.

«Несмотря на все сложности, мы сумели выйти на высокий процент исполнения – 99,03%. Это лучший результат за всё время реализации нацпроектов в Псковской области. С учётом значительного роста финансирования в прошлом году, это очень серьёзный показатель. И очень важный, потому что он позволяет нам рассчитывать на дополнительную поддержку в этом году. Подробнее результаты нацпроектов разберём на следующей неделе, расскажу об этом отдельно», - пообещал глава региона.

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