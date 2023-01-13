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Страна и мир

В Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод

В Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод, предварительно, никто не пострадал, передает РИА Новости.

«Полиции Паневежского округа в 16:57 (17:57 мск) сообщили о взрыве газопровода на улице Йонишкеле в деревне Виенкиемю. <...> По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в заявлении.

Уточняется, что открытое пламя достигает 50 метров в высоту.

Мэр Пасвальского района Гинтаутас Гегузинскас подтвердил информацию о взрыве и заявил, что на месте работают спецслужбы, дорожное движение временно остановлено, действует объезд.

Как сообщила компания Amber Grid, инцидент произошел на их газопроводе, по которому голубое топливо поступает в северную часть Литвы и поставляется в Латвию.

 

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