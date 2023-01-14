Владелица гостевого дома «Ласточкин сад» вышла в лидеры голосования в рамках «Народного признания»

11:05, 14 января 2023, ПАИ

Предпринимательница Анастасия Князькова, владеющая гостевым домом для людей с ограниченными возможностями «Ласточкин сад», вышла в лидеры в первом туре голосования за соискателей общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Бизнесмен года», пишет газета «Псковская правда».

По данным на 14 января, у Анастасии Князьковой 1 634 голоса. Далее в списке лидеров расположились директор ремонтной мастерской «В СОТИКЕ» Сергей Орехов и Дмитрий Дан, мастер деревообработки. За них отдали 1 380 и 847 голосов соответственно.

По 6 % голосов набрали также основатель и руководитель фермерского хозяйства «Хлебный хутор» в Печорском районе Ольга Волконская, за которую проголосовали 822 человека, и основатель сети кафе и кондитерских «Миша» в Пскове Михаил Пасько. За него отдали голос 783 человека.

5 % голосов набрали три претендента: руководитель ООО «Подлипье» в Опочецком районе Алексей Разумовский (646 голосов), глава КФХ «Бежаницкая ягода» в Бежаницком районе Илья Степанов (639 голосов), создатель улиточной фермы Escargot D’Or («Золотая улитка») в Невельском районе Алексей Корочкин (626 голосов)

У остальных участников по 4 %. Это руководитель ООО «Водаком» Андрей Петров (621 голос), руководитель IT-компании CoffeeStudio Игорь Черных (614 голосов), глава крестьянско-фермерского хозяйства в Великолукском районе Александр Григорович (589 голосов), глава крестьянско-фермерского хозяйства из Локнянского района Владимир Васильев (586), руководитель нескольких компаний, в том числе «Азимут», «Магия огня», «Мойдодыр», «Технодром», Денис Быченков (562), владелец стройбазы «У Палыча» в Пустошке Михаил Федотенко (559 голосов), генеральный директор ОАО «Красное знамя» Владимир Довгун (534 голоса), владелец группы компаний «Скорпион» Юрий Бурлин (531 голос) и генеральный директор АО «Вектор» в Островском районе Дмитрий Адамович (527 голосов).

Всего в этом году за победу в номинации «Бизнесмен года» сражаются 17 участников из Псковской области. Первый тур голосования, которое проходит на странице премии «Народное признание», завершится в 18:00 24 января. По его итогам определятся финалисты проекта. Это по три претендента в каждой из номинаций, которые получили наибольшую поддержку в первом туре. Они выйдут во второй тур народного голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей определят путём сложения этих результатов.

Премия «Народное признание» будет присуждена уже в 13-й раз. В 2022 году был установлен абсолютный рекорд по количеству соискателей награды — организаторам поступило более 200 заявок. Победителей определят в 12 номинациях, их назовут на церемонии вручения награды в середине февраля.

С полным списком претендентов на премию можно ознакомиться здесь, узнать ответы на самые часто задаваемые вопросы о проекте — здесь.