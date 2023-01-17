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Общество

Россиянам дали совет, как обойти невыполнимые требования для шенгенской визы

Визовые требования Евросоюза (ЕС) к российским туристам можно при желании обойти. Способ сделать это подсказал гражданам страны вице-президент Альянса турагентств России, директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян в беседе с «Известиями».

«Просто это трудно решаемые задачи, но не невыполнимые. Понятно, что российский народ смекалистый, и нет такого требования, которое он бы не выполнил. Многие люди сейчас открывают карточки иностранных банков, многие люди страхуются в иностранных компаниях», — поделился эксперт.

Чтобы обойти правила въезда, он рекомендовал открывать визы в тех странах, которые легче выдают их россиянам. В их числе Венгрия, Греция, Италия, рассказал Мкртчян. По его словам, с этими визами уже можно будет попасть в те государства, которые предъявляют трудные условия.

При этом Мкртчян объяснил, что ситуация с путешествиями россиян в Литву, Латвию, Эстонию, Чехию и Польшу намного хуже. По его словам, перечисленные государства вообще не выдают визы, независимо от наличия страховки иностранной компании или карт западных банков. Он подчеркнул, что российского паспорта бывает достаточно для отказа в визе.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что россияне массово перестали путешествовать в Европу — турпоток из России в 2022 году сократился на 80-90%. По словам эксперта, на снижение интереса соотечественников к путешествиям по данному направлению сказались логистические сложности, отсутствие прямой авиаперевозки с Европой и удорожание поездок.

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