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Общество

До +3 градусов ожидается сегодня в Пскове

Облачная погода ожидается в Псковской области 17 января. Прогнозируются небольшие осадки, ночью местами умеренные в виде мокрого снега и дождя, сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер южных направлений, умеренный. Температура воздуха в регионе составит от -2 до +3 градусов.   
                                                                                                                      
В Пскове синоптики обещают небольшие осадки. Температура в течение суток +1...+3. В Великих Луках ночью тоже небольшие осадки, днем умеренные. Температура 0...+2 градуса.

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