До +3 градусов ожидается сегодня в Пскове

08:35, 17 января 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 17 января. Прогнозируются небольшие осадки, ночью местами умеренные в виде мокрого снега и дождя, сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер южных направлений, умеренный. Температура воздуха в регионе составит от -2 до +3 градусов.



В Пскове синоптики обещают небольшие осадки. Температура в течение суток +1...+3. В Великих Луках ночью тоже небольшие осадки, днем умеренные. Температура 0...+2 градуса.