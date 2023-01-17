Глава Великих Лук обратился в Telegram к жителям города с поздравлением

19:59, 17 января 2023, ПАИ

Глава Великих Лук Николай Козловский в Telegram поздравил жителей с юбилеем освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

«День освобождения Великих Лук всегда отмечается в нашем городе как большой и искренний праздник. Достойно было встречено и 80-летие славной даты. 17 января в городе прошли митинги, возложения цветов и многие другие массовые мероприятия при активном участии всех служб, предприятий, организаций, партий и общественных движений, ветеранов и молодёжи.

Уважаемые великолучане! Примите пожелания крепкого здоровья, воплощения в жизнь намеченных планов, благополучия, успехов в труде и добрых делах на благо города и страны!» — сказано в поздравлении главы города.