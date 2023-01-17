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Общество

Власти поздравили великолучан с 80-й годовщиной освобождения города

Глава Великих Лук Николай Козловский и глава администрации Андрей Беляев поздравили горожан с Днём освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

«17 января 1943 года – героический день в истории города воинской славы Великие Луки, священный для каждого великолучанина, - отмечается в сообщении. - В 2023 году исполняется 80 лет с того дня, когда в ходе Великолукской наступательной операции благодаря таланту военачальников, доблести и отваге солдат, офицеров, партизан и подпольщиков город был окончательно освобождён от немецко-фашистских захватчиков».

Фото: пресс-служба администрации города Великие Луки

Великолукская наступательная операция, в планировании которой лично участвовал четырежды Герой Советского Союза, маршал Победы Георгий Жуков, вошла в ратную историю Отчизны под названием «Малый Сталинград». «Она была ожесточённой и кровопролитной и по праву стоит в ряду значимых сражений Великой Отечественной войны. Великолучане всегда будут гордиться боевой и трудовой славой своего города, мужеством и героизмом тех, кто с оружием в руках отстоял свободу Великих Лук и всего Отечества, самоотверженностью тружеников, восстановивших народное хозяйство страны и города после войны», - подчеркнуло руководство города.

«Сегодня наш общий долг – сохранять эту священную память и воспитывать молодое поколение в духе патриотизма и гордости за Великую Победу над немецко-фашистскими захватчиками, которую одержал наш народ. Сплочённость народа России, его любовь и преданность Отечеству, уверенность в воинской доблести наших бойцов всегда были и будут главной силой великой российской державы. Пусть памятная дата 80-летия освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков ещё больше укрепит нашу веру в могущество и победу Российской армии, воины которой сегодня самоотверженно сражаются с неофашистами на территории Украины, защищая будущее нашей страны», - говорится в обращении.

Власти Великих Лук пожелали жителям города здоровья, благополучия, счастья и мира, успехов в труде и добрых делах на благо города и Отчизны.

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