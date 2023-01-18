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Подрядчик рассказал, куда ведёт подземный ход под Троицким мостом

Про подземный ход, который нашли строители на берегу Псковы при ремонте Троицкого моста, рассказал главный инженер ООО «Строительная компания «Балтийский берег», представитель подрядчика реконструкции Троицкого моста в Пскове Николай Даляев в рамках программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«При реализации этого проекта [реконструкции Троицкого моста. - Прим. ред.] сразу был заключен договор с местными археологами, и в нем прописано, что они проводят контроль и мониторинг состояния наших работ. Были обозначены конкретные места, где мы заходим в землю ниже, чем на метр-полтора, где уже появляется тот культурный слой, который можно изучать, потому что все, что сверху метра, - это уже современное», - рассказал Николай Даляев.

В одном из мест при проведении работ строители обнаружили подземный ход: «Когда копали колодцы, переносили коммуникации, мы нашли подземный ход. Работники туда насыпали песок, он провалился, но мы аккуратно спустились, посмотрели, затем закрыли щитом, вызвали археологов».

По словам гостя студии, этот ход уже был изучен специалистами. «Они [археологи. – Прим. ред.] всё это дело посмотрели и сказали, что про это знают, поэтому мы аккуратно также засыпали песком, чтобы сохранить, поставили дальше все колодцы и продолжили работу», - рассказал он.

В настоящее время проход закрыт и замурован. «Там никуда особо не пройти. Конечно, были истории, что там и сундук с деньгами нашли, и какого-то рыцаря в доспехах, который охранял. Но, естественно, этого ничего не было», - подытожил представитель подрядчика.

Напомним, технический запуск автомобильного движения по Троицкому мосту в Пскове состоялся 28 декабря. Также Борис Елкин назвал дату завершения реновации Троицкого моста.

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