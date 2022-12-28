Борис Елкин назвал дату завершения реновации Троицкого моста

17:55, 28 декабря 2022, ПАИ

Масштабная реновация Троицкого моста в Пскове должна завершиться до 31 июля 2023 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

«Свершилось! Троицкий мост открыт! Вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым запустили рабочее движение по объекту. Для транспорта доступны все 4 полосы движения, для пешеходов - пока только один тротуар со стороны Финского парка. С 29 декабря автобусы, следующие на Запсковье, возвращаются на свои маршруты», - написал Борис Елкин.

Он отметил, что реконструкция будет продолжена и весной будут доделаны работы, которые невозможно выполнить в зимнее время. В том числе будет уложен верхний слой асфальта.

Глава города подчеркнул, что за девять месяцев работы строители выполнили колоссальный объем работ: разборка старой переправы, монтаж новой конструкции и устройство мостового полотна.

«Это стало возможным благодаря поддержке правительства области, бесперебойному финансированию и грамотно выстроенной работе подрядной организации: строители трудились в несколько смен, не прекращая работу даже ночью», - добавил Борис Елкин.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что окончания ремонта Троицкого моста ждали очень многие жители Пскова.