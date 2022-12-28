Автомобильное движение запустили по Троицкому мосту в Пскове

13:04, 28 декабря 2022, ПАИ

Технический запуск автомобильного движения по Троицкому мосту в Пскове состоялся 28 декабря. Сегодня объект посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава Пскова Борис Елкин, депутат регионального парламента Алексей Севастьянов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Движение транспорта будет осуществляться по четырём полосам. Для пешеходов будет открыта одна сторона моста.

Напомним, Троицкий мост был закрыт для транспорта и пешеходов 1 марта. С этого момента подрядчик приступил к разборке аварийного сооружения и возведению нового.

Окончательное благоустройство объекта завершится в 2023 году.

Мост построили в 1954 году по нормам 1947-го. При обследовании специалисты обнаружили силовые трещины в балках, которые ослабляют конструкцию.