IT-аналитик заявил, что люди будут пользоваться YouTube даже при его блокировке

21:43, 18 января 2023, ПАИ

IT-аналитик заявил об отсутствии в мире альтернатив YouTube. Этот сервис давно превратился из видеохостинга в обширную базу данных, где можно найти любую информацию.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» президент Международной академии digital-коммуникаций, доцент РУДН Андрей Яблонских выразил мнение, что в случае блокировки этой площадки в РФ граждане нашей страны продолжат пользоваться ею через обходные пути.

«Это большая база данных, которая создавалась много лет и в которой достаточно быстро можно ориентироваться и найти практически любую информацию, поэтому называть YouTube просто видеоплощадкой не совсем правильно. Альтернативы на сегодняшний момент в мире по такому функционалу просто не существует. YouTube нужен всем в какой-то степени. Все прекрасно понимают, что в случае блокировки YouTube всегда есть определённые обходные пути, по которым народ будет искать эту информацию».

Сегодня Евгений Пригожин раскритиковал противников блокировки YouTube. Основатель ЧВК «Вагнер» назвал видеохостинг информационной чумой нашего времени.

По его мнению, против закрытия портала выступают «предатели родины, которые связали своё будущее и будущее детей с Западом». Такой ответ бизнесмена привела его пресс-служба, комментируя вопрос о деятельности YouTube.