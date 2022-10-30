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Политика

Бизнесмен Пригожин обратился к генеральному прокурору РФ с просьбой проверить YouTube

Бизнесмен Евгений Пригожин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку деятельности видеохостинга YouTube, сообщает РИА Новости.

Комментарий бизнесмена опубликован в социальной сети «ВКонтакте» на странице принадлежащей ему компании «Конкорд».

«Пресс-служба уведомляет, Евгений Викторович Пригожин обратился к Генеральному прокурору РФ Краснову Игорю Викторовичу с просьбой провести проверку деятельности видеохостинга Youtube», - говорится в сообщении.

Пригожин подчеркнул, что после начала специальной военной операции на платформе видеохостинга началась информационная война против России, целью которой является распространение фейков и публикация русофобского контента.

«Также заявление Евгения Викторовича содержит предложение рассмотреть вопрос о признании нежелательной на территории РФ деятельности американской компании Google LLC, которая распространяет информацию, направленную на создание угрозы обороноспособности страны и безопасности государства», - добавляется в комментарии Пригожина.

 

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