Французский политик призвал избавиться от Владимира Зеленского
Странам Запада следует как можно скорее избавиться от президента Украины Владимира Зеленского, так как тот хочет довести украинский конфликт до мировой ядерной войны. Об этом заявил в Twitter (заблокирован в РФ) французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо, написала «Российская газета».
«Зеленский только что призвал страны Запада «значительно увеличить поставки оружия»! Он точно хочет мировой ядерной войны! Давайте быстро избавимся от сумасшедшей марионетки», — написал Филиппо.
Ранее политик высказал мнение, что Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе требует от западных политиков тяжёлую военную технику для захвата Крыма, чтобы обогатить этими поставками себя и своих зарубежных кураторов.
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