Французский политик призвал избавиться от Владимира Зеленского

21:18, 19 января 2023, ПАИ

Странам Запада следует как можно скорее избавиться от президента Украины Владимира Зеленского, так как тот хочет довести украинский конфликт до мировой ядерной войны. Об этом заявил в Twitter (заблокирован в РФ) французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо, написала «Российская газета».

«Зеленский только что призвал страны Запада «значительно увеличить поставки оружия»! Он точно хочет мировой ядерной войны! Давайте быстро избавимся от сумасшедшей марионетки», — написал Филиппо.

Ранее политик высказал мнение, что Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе требует от западных политиков тяжёлую военную технику для захвата Крыма, чтобы обогатить этими поставками себя и своих зарубежных кураторов.