В выходные в Пскове покажут две картины о Холокосте

22:31, 20 января 2023, ПАИ

В выходные дни в Псковском центре народного творчества пройдут показы художественных фильмов о Холокосте. Об этом центр сообщает в своём паблике.

21 января в 17:00 — «Дамский портной».

Советская драма по мотивам одноимённой повести А. Борщаговского. История последних часов еврейской семьи накануне отправки в Бабий Яр.

22 января в 17:00 — «Бабий Яр».

Осень 1941 года. Советская армия оставляет Киев. Воцаряется хаос. Все разговоры о скором взятии Киева немцами. Распространяется молва о зверствах нацистов, о жестоких убийствах евреев на оккупированных территориях. По мере приближения врага страх всё сильнее подчиняет себе горожан.

На кинопоказы приглашаются все желающие, вход свободный.

Напомним, в России проходит неделя памяти жертв Холокоста.