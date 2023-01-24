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Общество

Более 300 тысяч грузовиков проследовало через Псковскую таможню в 2022 году

Какое количество автомобилей проехало через границу в Псковской области, рассказал начальник Псковской таможни Игорь Ерошин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«В 2022 году практически не изменилось количество грузовых транспортных средств, перемещенных и оформленных через таможенную границу, в регионе деятельности таможни. Незначительное снижение связано с введением недружественными странами санкций в отношении нашей страны», - сказал Игорь Ерошин.

По его словам, сотрудники ведомства зафиксировали 304 352 грузовых автомобиля и 366 444 железнодорожных вагона, пересекающих границу в Псковской области.

Количество легкового транспорта, перемещаемого через пункты пропуска в регионе и оформленного псковскими таможенниками, увеличилось по сравнению с 2021 годом в три раза. Это 178 738 легковых автомобилей за 2022 год.

Начальник Псковской таможни добавил, что 12% среди них заняли автомобили, зарегистрированные на Украине. Также возросло в общем потоке количество легковых автомобилей и микроавтобусов, зарегистрированных в Молдавии.

«Следует учитывать, что результаты 2022 года мы сравниваем с показателями 2021 года – скажем так, «еще коронавирусного» года, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, и принятыми в связи с этим ограничениями, в том числе по перемещению физлиц», - подытожил Игорь Ерошин.

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