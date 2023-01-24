Баскетболисты из Невельского района завоевали первое место на чемпионате области

22:57, 24 января 2023, ПАИ

Финальные игры чемпионата Псковской области «КЭС-БАСКЕТ» в дивизионе «ЮГ» прошли в спортивном зале «Экспресс» Великих Лук 24 января. Об этом сообщает Федерация баскетбола города Великие Луки в соцсети «ВКонтакте».

Первое место занял БК «Атом» из Невельского района, второе место — ШБК «Сокол» из Новосокольнического района. Обе команды выступят на финале в Пскове 14–15 февраля.

Отмечается, что самым ценным игроком в финальной игре стал Даниил Фёдоров.