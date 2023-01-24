Баскетболисты из Невельского района завоевали первое место на чемпионате области
Финальные игры чемпионата Псковской области «КЭС-БАСКЕТ» в дивизионе «ЮГ» прошли в спортивном зале «Экспресс» Великих Лук 24 января. Об этом сообщает Федерация баскетбола города Великие Луки в соцсети «ВКонтакте».
Первое место занял БК «Атом» из Невельского района, второе место — ШБК «Сокол» из Новосокольнического района. Обе команды выступят на финале в Пскове 14–15 февраля.
Отмечается, что самым ценным игроком в финальной игре стал Даниил Фёдоров.
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