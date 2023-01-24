Студенты Великолукского медколледжа приняли участие в проекте «Разговоры о важном»
Студенты Великолукского медицинского колледжа приняли участие в проекте «Разговоры о важном». Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.
«Проект направлен на воспитание патриотизма, стойкой гражданской позиции, формирование представления о культурном и историческом единстве российского народа и важности его сохранения», — говорится в сообщении.
Преподаватель Нина Корнаухова рассказала о том, что необходимо досконально знать свою медицинскую специальность, а также изучать всё новое и важное, что может пригодиться в жизни. Именно поэтому она сама и её ученики формируют понимание «Тактической дисциплины», изучают её в дистанционных программах и на практике отрабатывают темы в колледже.
«Важно овладевать профессией, которая даёт шанс сохранить жизнь человека», — подчеркнул студент группы, ветеран боевых действий Владимир Скобелев.