Студенты Великолукского медколледжа приняли участие в проекте «Разговоры о важном»

23:15, 24 января 2023, ПАИ

Студенты Великолукского медицинского колледжа приняли участие в проекте «Разговоры о важном». Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

«Проект направлен на воспитание патриотизма, стойкой гражданской позиции, формирование представления о культурном и историческом единстве российского народа и важности его сохранения», — говорится в сообщении.

Преподаватель Нина Корнаухова рассказала о том, что необходимо досконально знать свою медицинскую специальность, а также изучать всё новое и важное, что может пригодиться в жизни. Именно поэтому она сама и её ученики формируют понимание «Тактической дисциплины», изучают её в дистанционных программах и на практике отрабатывают темы в колледже.

«Важно овладевать профессией, которая даёт шанс сохранить жизнь человека», — подчеркнул студент группы, ветеран боевых действий Владимир Скобелев.