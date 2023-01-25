Как выглядела зачётка псковского пединститута в 1938 году, показали в архиве

11:49, 25 января 2023, ПАИ

Государственный архив Псковской области в своем Telegram-канале выложил документы из фонда Псковского государственного педагогического института.

«Это личная карточка и зачетная книжка студента, который был зачислен в институт в 1938 году. Алексеев Тимофей Алексеевич родился в 1914 году. Из материалов известно, что по происхождению он крестьянин, родители его проживали в Пушкинских Горах, был холост в это время.

Указано, что «последнее место работы или учебы до поступления в институт - пед. уч. г. Опочки». Тимофей Алексеевич был заселен в общежитие на улице Кузнецкой, дом 3, комната 14», - рассказали в архиве.

Поступил он на физмат. Успеваемость была средней – в основном выставлены оценки «хорошо» и «посредственно». Единственный предмет, по которому выставлено «отлично», - «дифференциальные уравнения».