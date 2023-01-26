Операцию «Надзор» начали псковские полицейские

10:07, 26 января 2023, ПАИ

Оперативно-профилактическая операция «Надзор» стартовала в Псковской области сегодня, 26 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Она продолжится до 31 января. Цель операции - снижение уровня повторной преступности среди граждан, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.

«Сотрудниками органов внутренних дел будет осуществлен целый комплекс мероприятий профилактического характера, направленных на предупреждение совершения противоправных деяний гражданами, состоящими под административным надзором, повышение эффективности деятельности подразделений полиции и заинтересованных ведомств по контролю за соблюдением поднадзорными лицами установленных судом административных ограничений», - уточнили в ведомстве.

Особое внимание полицейские уделят работе по установлению местонахождения лиц, уклоняющихся от административного надзора, а также выявлению граждан, формально подпадающих под действие административного надзора.