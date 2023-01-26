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Общество

Проект «Детская филармония» в Пскове находится на подготовительной стадии

Создание детской филармонии в Пскове находится на подготовительной стадии. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 26 января сообщил один из организаторов проекта, директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок.

Он напомнил, что данный проект является результатом общей работы ряда учреждений во главе с областным комитетом по культуре. «Сейчас идёт подготовительная работа: мы занимаемся поиском кадров, подготовкой и оснащением проекта всеми необходимыми документами, решением материальных вопросов. Забегая вперед, скажу, что решение вопроса закупки музыкальных инструментов — это не быстрый процесс. Он требует тщательной подготовки и в целом растягивается на месяцы», - пояснил Сергей Жаворонок.

Первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева отметила, что сейчас основная работа легла на плечи Сергея Жаворонка, так как детская филармония будет дочерним учреждением филармонии. «На сегодняшний день все первые трудности и дела выпали на его плечи, за что ему огромное спасибо. Он очень хорошо справляется со своими обязанностями»,  — отметила она.

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