Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жертв Холокоста вспоминают сегодня в мире

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января, пишет calend.ru. Дата была утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7.

Узников нацистского концлагеря в Освенциме, за время существования которого погибли, по некоторым оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек, освободили советские войска 27 января 1945 года.  

Напомним, что сегодня состоится церемония возложения цветов к мемориальному знаку «Памяти псковичей — жертв Холокоста».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 января 2023

Штраф в полмиллиона рублей грозит компании за громкую рекламы одежды в Пскове
27 января 2023

Новосокольники отметят 79-ю годовщину освобождения от захватчиков
27 января 2023

Историю псковички – автора блокадного дневника Тани Савичевой опубликовал архив
27 января 2023

ВИДЕО Лучших студентов наградили в Великолукской сельхозакадемии
27 января 2023

Могут ли работодатели снизить зарплату на испытательном сроке, объяснили псковичам
27 января 2023

Псковские курсанты оказали правовую помощь осуждённым
27 января 2023

Чем помогает доула будущим матерям, обсудят на «Серебряном дожде»
27 января 2023

Северный ветер и -2 градуса прогнозируют синоптики в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...