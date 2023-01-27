Жертв Холокоста вспоминают сегодня в мире

08:38, 27 января 2023, ПАИ

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января, пишет calend.ru. Дата была утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7.

Узников нацистского концлагеря в Освенциме, за время существования которого погибли, по некоторым оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек, освободили советские войска 27 января 1945 года.

Напомним, что сегодня состоится церемония возложения цветов к мемориальному знаку «Памяти псковичей — жертв Холокоста».