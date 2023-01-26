Траурная церемония состоится в День памяти жертв Холокоста в Псковском районе

13:53, 26 января 2023, ПАИ

Церемония возложения цветов к мемориальному знаку «Памяти псковичей — жертв Холокоста» состоится в Международный день памяти жертв Холокоста в деревне Лухново Псковского района 27 января в 13:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В памятном мероприятии примут участие представители правительства Псковской области, администрации Пскова и Псковского района, Российского еврейского конгресса, учащиеся школ Пскова, ветераны.

Организаторами выступают областной центр народного творчества и общественная организация «Псковский областной еврейский благотворительный центр «Хэсэд Ицхак».

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января. Дата памятного дня выбрана не случайно. 27 января 1945 года Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим, в котором погибло около 1,5 миллиона человек.