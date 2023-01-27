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Общество

Более 67 млн рублей направлено на выплату псковичам пособий при рождении ребенка

3309 единовременных пособий при рождении ребенка более чем на 67 миллионов рублей выплатили семьям из Псковской области за 2022 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Социальном фонде региона.

«Пособие при рождении положено всем российским семьям независимо от уровня дохода и количества детей. Получить выплату могут как работающие, так и неработающие родители», - пояснили в учерждении.

До 2023 года выплату, в зависимости от трудоустройства родителя, предоставлял либо Фонд социального страхования, либо Пенсионный фонд. С этого года средства перечисляются централизовано через единый Социальный фонд России. Работающему родителю пособие назначается автоматически на основе данных реестра ЗАГС о рождении ребенка. Неработающему родителю для оформления выплаты нужно подать заявление в клиентскую службу Соцфонда или многофункциональный центр, который оказывает такую услугу. Заявление также принимается на портале госуслуг.

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