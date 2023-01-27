Более 67 млн рублей направлено на выплату псковичам пособий при рождении ребенка

14:19, 27 января 2023, ПАИ

3309 единовременных пособий при рождении ребенка более чем на 67 миллионов рублей выплатили семьям из Псковской области за 2022 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Социальном фонде региона.

«Пособие при рождении положено всем российским семьям независимо от уровня дохода и количества детей. Получить выплату могут как работающие, так и неработающие родители», - пояснили в учерждении.

До 2023 года выплату, в зависимости от трудоустройства родителя, предоставлял либо Фонд социального страхования, либо Пенсионный фонд. С этого года средства перечисляются централизовано через единый Социальный фонд России. Работающему родителю пособие назначается автоматически на основе данных реестра ЗАГС о рождении ребенка. Неработающему родителю для оформления выплаты нужно подать заявление в клиентскую службу Соцфонда или многофункциональный центр, который оказывает такую услугу. Заявление также принимается на портале госуслуг.