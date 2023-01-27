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Урок истории «Блокада Ленинграда» состоялся в Велейском доме культуры

Урок истории «Блокада Ленинграда», посвящённый 79-й годовщине со дня полного снятия блокады, прошёл для детей и подростков в Велейском сельском доме культуры Пушкиногорского района. Об этом сообщает газета «Пушкинский край». 

Фото здесь и далее: газета «Пушкинский край»

«Ребята узнали о жизни ленинградцев в период блокады. Блокадный Ленинград не просто выживал, но и продолжал делать для фронта вооружение, боеприпасы, обмундирование — и всё это несмотря на голод, холод, обстрелы и болезни. Ленинград не превратился в безлюдный город-призрак благодаря мужеству горожан, а также советских бойцов и командиров, делавших всё возможное для скорейшего его освобождения», — говорится в сообщении.

Школьники также посмотрели видеофильм «Подвиг длиною в 900 дней и ночей». «И в завершение нашего мероприятия мы зажгли свечу памяти в память о великом дне снятия блокады Ленинграда и в честь мужественных защитников и жителей блокадного города», — отметили организаторы мероприятия.

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