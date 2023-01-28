Михаил Ведерников обсудил подготовку к юбилею Печор с министром строительства РФ

09:39, 28 января 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон обсудили подготовку к 550-летнему юбилею Печор вместе с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным. Об этом сообщил губернатор Псковской области в своём телеграм-канале.

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«Многие мероприятия ведутся при значительной федеральной поддержке, поэтому есть много моментов, требующих совместного обсуждения. Работы идут полным ходом, на заключительную стадию выходит подготовка ПСД для всех объектов», — написал губернатор.

Также обсудили несколько новых идей. Предложили в этом году подвести итоги Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в Печорах.

В продолжение встречи Ирек Энварович отметил высокие результаты области в развитии строительства: в прошлом году в Псковской области в эксплуатацию введено 338,1 тыс. кв. м жилья.