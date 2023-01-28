Россиянам напомнили о росте пособий и выплат в феврале

13:35, 28 января 2023, ПАИ

С 1 февраля повышаются те пособия, которые не привязаны к МРОТ и не были проиндексированы в январе. Прежде всего это единовременные денежные выплаты, которые повысят на 11,9 процента. Всего увеличится более 40 пособий, выплат и компенсаций, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

По её словам, речь идёт о пособии по беременности и родам, которое вырастет с 767,72 до 859,08 рубля, о единовременном пособии при рождении ребёнка (его размер увеличится с 20 472 до 22 909 рублей), о пособии беременной жене военнослужащего по призыву (увеличится с 32 420 до 36 278 рублей), о ежемесячном пособии по уходу за ребёнком до 1,5 года (его размер увеличится с 7 677 до 8 591 рубля) и о пособии для жён военнослужащих по призыву (рост планируется с 13 894 до 15 548 рублей).

В совокупности родившая в феврале 2023 года женщина получит указанные выплаты больше на 11,5 тысячи рублей, а жена военнослужащего — на 20,4 тысячи рублей.

Кроме того, по словам эксперта, на 62,5 тысячи рублей увеличивается сумма материнского капитала при рождении первенца и на 82,5 тысячи рублей — при рождении второго и последующих детей.

«Также с 1 февраля ожидается ежегодная индексация выплат, получаемых от ПФР, а это около 60 категорий льготников, включая ветеранов боевых действий, участников и инвалидов войны, инвалидов всех групп, героев России и других», — напомнила Лебединская.

С 1 февраля ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг (НСУ) будут увеличены и составят для инвалидов первой группы 4 957 рублей, для инвалидов второй группы и для детей с инвалидностью — 3 540 рублей, для инвалидов третьей группы — 2 834 рубля. С учётом индексации НСУ составит 1 469 рублей.

«Следующие повышения социальных выплат ожидаются в апреле 2023 года (увеличение социальной пенсии на 3,3 процента) и в августе 2023 года (перерасчёт страховой части пенсии инвалидов)», — напомнила эксперт.