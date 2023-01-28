Пять военнослужащих из Псковской области погибли во время СВО

14:04, 28 января 2023, ПАИ

Пять военных из Псковской области погибли во время участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова



Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова









Среди погибших — гвардии майор Николай Васильев, младший сержант Иван Ахтырский, ефрейтор Михаил Дмитриев, ефрейтор Артём Петренко и рядовой Евгений Огнёв.

«Скорбим о наших павших героях. Приношу искренние соболезнования семьям погибших. Всю необходимую помощь окажем. Вечная память», — написал губернатор.