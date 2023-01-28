Пять военнослужащих из Псковской области погибли во время СВО
Пять военных из Псковской области погибли во время участие в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
-
Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
-
Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
-
Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
-
Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
-
Фото: Телеграм-канал Михаила Ведерникова
Среди погибших — гвардии майор Николай Васильев, младший сержант Иван Ахтырский, ефрейтор Михаил Дмитриев, ефрейтор Артём Петренко и рядовой Евгений Огнёв.
«Скорбим о наших павших героях. Приношу искренние соболезнования семьям погибших. Всю необходимую помощь окажем. Вечная память», — написал губернатор.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
28 января 2023
Россиянам напомнили о росте пособий и выплат в феврале