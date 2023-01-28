Рыбаки делятся итогами улова на Чудском озере

20:31, 28 января 2023, ПАИ

Рыбаки области делятся итогами улова на Чудском озере в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской».

«Клёв очень вялый. Погода без палатки не усидеть. На 1 км трещина. Её немного схватило льдом, но не держит, будьте очень аккуратны, Сегодня несколько человек провалилось. Чудское озеро, Лаптовицы», - сообщает подписчица сообщества Марина Баранова.