Рыбаки делятся итогами улова на Чудском озере
Рыбаки области делятся итогами улова на Чудском озере в группе «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской».
«Клёв очень вялый. Погода без палатки не усидеть. На 1 км трещина. Её немного схватило льдом, но не держит, будьте очень аккуратны, Сегодня несколько человек провалилось. Чудское озеро, Лаптовицы», - сообщает подписчица сообщества Марина Баранова.
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