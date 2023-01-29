Губернатор поздравил Новосокольнический район с 79-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков

11:16, 29 января 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Новосокольнический район с 79-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Железнодорожный узел Новосокольники и окружающие его деревни находились в оккупации с 24 июля 1941 года.

«29 января стал важным днём для всех, кто родился, вырос, живёт и трудится в Новосокольниках. Сегодня жители с благодарностью вспоминают имена героев и защитников района, преклоняют колени перед павшими воинами, партизанами, подпольщиками и мирными жителями», — отметил губернатор.

В боях за Новосокольники было уничтожено более 2,5 тысячи фашистов, 20 орудий, 50 пулемётов, на станции захвачено 105 паровозов, восемь вагонов, техника и оружие. За взятие города более 650 солдат и офицеров были удостоены медалей и орденов.

«Жители в неоплатном долгу перед освободителями и тружениками тыла, подарившими Новосокольникам вторую жизнь. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой! Пусть ваша сплочённость и искренняя любовь к своей малой родине станут залогом новых побед нашей области и нашей страны!» — подытожил глава региона.