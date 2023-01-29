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Общество

В Псковской области проходит конкурс социальной рекламы

До 20 февраля в Псковской области проходит конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности «Спасём жизнь вместе», сообщили Псковскому агентству информации в управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области     

В творческом состязании могут принять участие физические и юридические лица, а также авторские коллективы. Конкурсная работа, её содержание, сюжет не должны противоречить законодательству Российской Федерации.

Номинации конкурса:

- «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики».

- «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».

- «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа».

В правила проведения конкурса «Спасем жизнь вместе» внесены изменения! Номинацию «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» заменили на номинацию «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа». В числе требований к новым конкурсным видео – продолжительность не более 60 секунд и вертикальная ориентация.

Конкурсные работы с заявками представляются в управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области до 20 февраля 2023 года по адресу: Псков, ул. Ипподромная, д. 118. Адрес электронной почты для направления заявок: ukonpskov@mail.ru.

Работы победителей регионального этапа отправят для участия во всероссийском этапе конкурса в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ.

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