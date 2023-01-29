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Общество

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в эфир 30 января

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 30 января, в 11:30. 

В Псковской области проходит чемпионат и первенство региона по автомногоборью. Какие спортсмены и автомобили участвуют в соревнованиях, в чём особенности ледового ралли, а также о безопасности дорожного движения в зимних погодных условиях расскажет президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич. 

31 января отмечается профессиональный праздник специалистов ювелирного дела. Как развивается этот вид искусства в Псковской области, есть ли особые техники у псковских мастеров, какие изделия из драгоценных материалов популярны сегодня, а также как ювелиры обучают своих учеников, ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин поговорят с мастером ювелирного дела, предпринимателем Александром Деймовым. 

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 30 января в 11:30 на сайте ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».

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