Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в эфир 30 января

14:01, 29 января 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 30 января, в 11:30.

В Псковской области проходит чемпионат и первенство региона по автомногоборью. Какие спортсмены и автомобили участвуют в соревнованиях, в чём особенности ледового ралли, а также о безопасности дорожного движения в зимних погодных условиях расскажет президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

31 января отмечается профессиональный праздник специалистов ювелирного дела. Как развивается этот вид искусства в Псковской области, есть ли особые техники у псковских мастеров, какие изделия из драгоценных материалов популярны сегодня, а также как ювелиры обучают своих учеников, ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин поговорят с мастером ювелирного дела, предпринимателем Александром Деймовым.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 30 января в 11:30 на сайте ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».