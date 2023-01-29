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Умер создатель кота Леопольда и Мамонтёнка

Умер художник-постановщик Вячеслав Назарук, создавший персонажей кота Леопольда, Крошки Енота и Мамонтёнка. Художнику был 81 год. О его смерти сообщает «Союзмультфильм».

Вячеслав Назарук родился в Москве 4 марта 1941 года, учился в художественной школе, в 1965-м окончил художественно-графический факультет Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина, в 1968-м прошёл курсы художников-постановщиков ЦТ при Госкомитете по телевидению и радиовещанию.

С этого же года Назарук начал работать в творческом объединении «Экран» художником-постановщиком, создал 17 фильмов-спектаклей и более 45 мультипликационных фильмов, в их числе мультсерил «Кот Леопольд», «Мама для мамонтёнка», «Крошка Енот», «Дом для леопарда», «Раз ковбой, два ковбой», «Чертёнок с пушистым хвостом» и др.

С 1979 года член Московского союза художников, в 1982-м принят в Союз кинематографистов СССР, в 1985-м был удостоен Государственной премии СССР.

После закрытия анимационной студии «Экран» художник получил приглашение в США на студию Уолта Диснея, где в 1991–1992 годах читал лекции о теории рисунка, живописи и композиции. В последние годы писал картины, посвящённые событиям древнерусской истории.

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