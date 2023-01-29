Сто миллионов выиграл в лотерею житель Петербурга

19:18, 29 января 2023, ПАИ

Житель Санкт-Петербурга выиграл сто миллионов рублей в лотерее «Мечталлион», сообщает корреспондент РИА Новости.

Это первый раз, когда в этой лотерее за месяц выигрывают дважды такую сумму, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Национальной лотереи».

«Так, 1 января в новогоднем шоу «Мечталлион» на Первом канале был разыгран суперприз — 100 миллионов рублей, счастливый билет был куплен в Московской области. А уже 29 января во время тиража № 18 флагмана «Национальной лотереи» исполнилась мечта о суперпризе одного из жителей Санкт-Петербурга», — сообщили в компании, отметив, что это первый раз, когда за месяц выигрывают дважды такую сумму в эту лотерею.

Там также отметили, что суперприз был разыгран уже на 33-м ходу — на один ход раньше установленного ограничения количества ходов в данной категории. По правилам, чтобы выиграть суперприз, надо закрыть всё поле до 34-го хода включительно. Если игрок закрывает поле после этого хода, то выигрывает миллион рублей.

В компании рассказали, что победитель пока не обратился за призом в лотерейный центр. «Мы с нетерпением ждём победителя за выигрышем», — добавили в пресс-службе.

В компании также напомнили, что «Мечталлион» был запущен в октябре 2022 года: с начала запуска за счёт розыгрышей этой лотереи в России появилось 374 миллионера, а общая сумма выигрышей превысила 1,5 миллиарда рублей.