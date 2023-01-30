Число вакансий для специалистов без опыта выросло в России

09:09, 30 января 2023, ПАИ

Число вакансий для специалистов без опыта, размещаемых на крупнейшем в России маркетплейсе, выросло в 2022 году в 3,8 раза по сравнению с предыдущим годом, сообщает РИА Новости.

Медианная зарплата в вакансиях для кандидатов без опыта в 2022 году увеличилась на 21% - до 40 тысяч рублей в месяц при условии работы на полный день, говорится в исследовании.

Молодых специалистов стали чаще искать в сфере продаж и ретейла. Вакансий для начинающих торговых представителей в 2022 году стало в два раза больше, а количество предложений для менеджеров по продажам выросло на 21%. Также стало больше вакансий для молодежи в сфере общественного питания: поваров и пекарей стали искать в 2,4 раза чаще.

Одни из наиболее высоких зарплатных предложений отмечены в вакансиях для офисных сотрудников (до 145 тысяч рублей), начинающих рекрутеров (50 тысяч рублей), а также торговых представителей (45 тысяч рублей) и менеджеров по продажам (42,2 тысячи рублей).