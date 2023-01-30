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Общество

Мошенники придумали новую схему обмана предпринимателей

Мошенники освоили новую схему обмана предпринимателей, которые торгуют своими товарами на Wildberries. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на представителей маркетплейса.

Так, злоумышленники связываются с продавцами, представляются аналитиками и предлагают свою помощь в увеличении продаж. Для этого они просят предоставить доступ к личному кабинету, но, получив его, выкупают ассортимент предпринимателя по максимально низкой цене. В результате бизнесмены теряют и деньги, и товар.

«Мошенники могут мимикрировать под специалистов по маркетплейсам и выманивать различную информацию для несанкционированного доступа. Мы отмечаем рост числа обращений продавцов из-за мошенничеств с их личными кабинетами. Все пострадавшие передавали данные от своих личных кабинетов в сторонние сервисы», — отметили в пресс-службе Wildberries.

В компании посоветовали ограничивать доступ к аккаунту, не давая его сторонним людям. Там отметили, что услуги аналитиков весьма востребованы фирмами, которые торгуют на маркетплейсах. Они собирают информацию о том, насколько эффективно продаются те или иные товары, помогают выстроить стратегию продаж, находить наиболее прибыльные ниши. Как следствие — помогают предпринимателям увеличивать прибыль. На популярности этой услуги и играют преступники.

В Wildberries добавили, что регулярно предупреждают предпринимателей о новых схемах мошенничества и возможных рисках при передаче данных личных кабинетов третьим лицам.

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