Часть объектов псковского музея закроют на санитарные дни

12:05, 30 января 2023, ПАИ

31 января, 1 и 2 февраля часть объектов Псковского музея-заповедника закроются на санитарные дни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

31 января – санитарный день на следующих объектах музея:

– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

– Главное здание Псковского музея-заповедника;

– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

– Поганкины палаты;

– Приказная палата Псковского кремля;

– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;

– Музей-квартира В. И. Ленина;

– Музей истории города Печоры;

– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;

– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;

– Музей-усадьба С. В. Ковалевской.



1 февраля – санитарный день во Дворе Постникова и Палатах у Сокольей башни (Дом Ксендза).



2 февраля – санитарный день в музейном комплексе «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни).