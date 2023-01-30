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Общество

Часть объектов псковского музея закроют на санитарные дни

31 января, 1 и 2 февраля часть объектов Псковского музея-заповедника закроются на санитарные дни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Фото Псковского музея

31 января – санитарный день на следующих объектах музея:

– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

– Главное здание Псковского музея-заповедника;

– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

– Поганкины палаты; 

– Приказная палата Псковского кремля; 

– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского; 

– Музей-квартира В. И. Ленина; 

– Музей истории города Печоры;

– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова; 

– Музей-усадьба М. П. Мусоргского; 

– Музей-усадьба С. В. Ковалевской. 
 
1 февраля – санитарный день во Дворе Постникова и Палатах у Сокольей башни (Дом Ксендза).
 
2 февраля – санитарный день в музейном комплексе «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни).

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