Часть объектов псковского музея закроют на санитарные дни
31 января, 1 и 2 февраля часть объектов Псковского музея-заповедника закроются на санитарные дни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.
31 января – санитарный день на следующих объектах музея:
– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
– Главное здание Псковского музея-заповедника;
– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
– Поганкины палаты;
– Приказная палата Псковского кремля;
– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
– Музей-квартира В. И. Ленина;
– Музей истории города Печоры;
– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;
– Музей-усадьба С. В. Ковалевской.
1 февраля – санитарный день во Дворе Постникова и Палатах у Сокольей башни (Дом Ксендза).
2 февраля – санитарный день в музейном комплексе «Варлаамовский угол» (Высокая и Варлаамовская башни).