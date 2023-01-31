Жителей Великих Лук призвали не волноваться при звуке сирен

15:24, 31 января 2023, ПАИ

Плановая проверка готовности системы оповещения населения запланирована в Великих Луках 1 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В 8:00 по местному времени сработает система оповещения гражданской обороны с фактическим включением электросирен.

Жителей Великих Лук просят соблюдать спокойствие и не волноваться.

Ранее сообщалось, что в тот же день пройдет проверка системы оповещения в Пскове.