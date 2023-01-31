Жителей Великих Лук призвали не волноваться при звуке сирен
Плановая проверка готовности системы оповещения населения запланирована в Великих Луках 1 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.
В 8:00 по местному времени сработает система оповещения гражданской обороны с фактическим включением электросирен.
Жителей Великих Лук просят соблюдать спокойствие и не волноваться.
Ранее сообщалось, что в тот же день пройдет проверка системы оповещения в Пскове.
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