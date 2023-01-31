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Общество

Жителей Великих Лук призвали не волноваться при звуке сирен

Плановая проверка готовности системы оповещения населения запланирована в Великих Луках 1 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В 8:00 по местному времени сработает система оповещения гражданской обороны с фактическим включением электросирен.

Жителей Великих Лук просят соблюдать спокойствие и не волноваться.  

Ранее сообщалось, что в тот же день пройдет проверка системы оповещения в Пскове.

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