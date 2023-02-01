Россиянам разъяснили, зачем мошенники звонят дважды

07:55, 01 февраля 2023, ПАИ

Многие уже наслышаны о телефонных мошенниках, поэтому злоумышленники изменили тактику и начинают аферы с «пристрелочных звонков». Чтобы человек им поверил, злоумышленники дробят мошенничество на несколько этапов, рассказывает заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, они разработали новую тактику. Сначала делают «пристрелочные» звонки, обычно с разницей в несколько дней, узнают больше личной информации о человеке, узнают его психотип. Потом закидывают наживку и готовят жертву к тому, чтобы отобрать у нее деньги, пишет агентство «Прайм».

Сначала идет выяснение и уточнение персональных данных, на втором звонке злоумышленник говорит о том, что некое лицо пыталось взять кредит с доверенностью от имени потенциальной жертвы. Узнав, что гражданин кредит не брал, мошенник вежливо прощается. Возможен и третий звонок с просьбой быть бдительным.

«И вот тут гражданин окончательно верит, что на том конце трубки «сотрудник» полиции или следственного комитета», — говорит юрист.

Так возникает доверие, которым и пользуются мошенники. Ведь от гражданина не требуют сообщать личную финансовую информацию, переводить деньги или брать кредиты.

Кроме того, у мошенников часто бывает информация о последних визитах пожилых людей в банк.

Однако само мошенничество еще впереди, предупреждает юрист. И при следующих контактах мошенники получают от доверившегося им человека все, что хотят по уже известным схемам.

Напомним, что за январь в Псковской области жертвами мошенников стали уже более 30 человек.