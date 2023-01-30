Более 30 человек за месяц стали жертвами мошенников в Псковской области

11:21, 30 января 2023, ПАИ

34 человека пострадали от действий злоумышленников в Псковской области за январь. Мошенники обогатились на 12 миллионов рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

За прошедший год с использованием информационно-телекоммуникационных технологий совершено 1 052 преступления, что на 20% больше аналогичных показателей 2021 года.

Только в декабре 2022 года жертвами преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, в частности телефонных и интернет-мошенников, стали 85 жителей Псковской области. Им причинен ущерб на общую сумму 31,5 миллиона рублей.

По-прежнему мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков и сообщают потерпевшим информацию о попытках оформления от их имени кредитов. И для предотвращения последствий обманутые граждане переводят свои деньги на счета, указанные преступниками.

Также граждане передают мошенникам свои средства за мнимое освобождение родственников от уголовной ответственности за дорожно-транспортные происшествия, участниками которых стали их близкие родственники.

По всем фактам правоохранительные органы возбудили и расследуют уголовные дела.