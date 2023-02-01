Михаил Ведерников провёл совещание по вопросу модернизации школ

17:00, 01 февраля 2023, ПАИ

Совещание по вопросу строительства и модернизации школ в Пскове и приграничных районах области провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

В ходе мероприятия актуализировали информацию о положении дел на объектах, обсудили план работы с подрядчиками и способы минимизировать возможные риски.

В Себежском и Пыталовском районах уже начато строительство зданий. В Гдове ведутся подготовительные работы – расчистка территории и установка строительного городка. Завершаются проектные и иные работы с документами в поселке Смуравьево-2 и Печорах. В отношении всех объектов продолжаются работы по технологическому присоединению электросетей и развитию иных инженерно-коммунальных систем.

В Пскове строительство школы на улице Киселева идёт с отставанием. «Поручил держать работу подрядчика на постоянном контроле, чтобы нагнать график в кратчайшие сроки», - добавил глава региона.