Гусли и фортепиано услышат гости концерта в Псковском кремле
Второй площадкой акции Псковского музея-заповедника «Влюбленные в искусство», приуроченной ко Дню всех влюбленных, станет Приказная палата. Здесь 11 февраля в 19:00 состоится инструментальный концерт Apassionato.
Подробнее о первой площадке здесь.
Для слушателей прозвучат музыкальные произведения в исполнении дуэта петербургско-псковских музыкантов: лауреата всероссийских и международных конкурсов Варвары Емельяновой (гусли) и пианиста, клавишника, композитора, аранжировщика Дениса Кириллова (фортепиано).
Купить билет онлайн можно здесь. Обязательна предварительная запись по телефону 8 (8112) 72 45 74.
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