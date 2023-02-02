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Культура

Гусли и фортепиано услышат гости концерта в Псковском кремле

Второй площадкой акции Псковского музея-заповедника «Влюбленные в искусство», приуроченной ко Дню всех влюбленных, станет Приказная палата. Здесь 11 февраля в 19:00 состоится инструментальный концерт Apassionato.

Подробнее о первой площадке здесь.

Для слушателей прозвучат музыкальные произведения в исполнении дуэта петербургско-псковских музыкантов: лауреата всероссийских и международных конкурсов Варвары Емельяновой (гусли) и пианиста, клавишника, композитора, аранжировщика Дениса Кириллова (фортепиано).

Купить билет онлайн можно здесь. Обязательна предварительная запись по телефону 8 (8112) 72 45 74.

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