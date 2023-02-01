Серию мероприятий подготовил псковский музей ко Дню всех влюбленных

17:03, 01 февраля 2023, ПАИ

Псковский музей-заповедник запускает цикл мероприятий в рамках акции «Влюбленные в искусство», приуроченной ко Дню всех влюбленных. В этом году акция будет проходить на нескольких музейных площадках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе.

Первая площадка акции – Картинная галерея Псковского музея-заповедника. Здесь 11 февраля в 11:30 и 15:00 состоится авторская экскурсия «Все движется любовью».

В рамках экскурсии можно будет совершить прогулку по Картинной галерее, где будут представлены несколько не экспонируемых ранее произведений живописцев послевоенного периода из собрания Псковского музея-заповедника.

В парадном зале Картинной галереи будет представлена жемчужина экскурсии – эскиз Архипа Куинджи «Лунная ночь», созданный в 1890–1895 годах. Место встречи: фойе главного здания Псковского музея-заповедника (ул. Некрасова, 7).

Купить билет на 1-й сеанс в 11:30. Купить билет на 2-й сеанс в 15:00.

Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (8112) 66 33 11.